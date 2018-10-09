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inek operasyonu

Kalecik’te yüksek bir yardan kuru dere yatağına düşerek arka ayağını sakatlayan inek operasyonla kurtarıldı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Hamile inek operasyonu
AKUT ekibine yapılan ihbarda bir ineğin kuru dere yatağında 8 gündür mahsur olduğu bilgisi alındı. Lideri Mehmet Murat Boz, 4 gönüllüsü ile olay yerine giden ekip, dere yatağının araç yoluna 1 kilometre mesafede olması sebebiyle 400 kilo ağırlıktaki ineğin tahliyesi için alternatif aradı. İlk önce ile irtibata geçilerek yardım talep edildi. Kalecik Belediyesi'nden gelen kepçe ve Fen İşleri'nden gelen dozer ile ineğin bulunduğu yere ulaşmak için yol açma çalışması başlatıldı. Ancak dozerin arızalanması sonucu Kalecik Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle Jandarma Havacılık Komutanlığı ile irtibata geçilerek bu kez helikopter talep edildi. Olumlu yanıt alınınca yetkililere vadinin tahmini boyutları ve koordinatları gönderildi. Hamile inek karnına ve sakat bacağına zarar vermeyecek şekilde perlonlarla sabitlenerek çeki halatıyla helikoptere bağlandı. Yerden metrelerce yükselen inek ilginç görüntülere sahne oldu. Olaya şahit olan vatandaşlar, Uçan Fil Jumbo filminden esinlenerek ineğe "Jumbo" adını taktı.
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Hamile inek operasyonu
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