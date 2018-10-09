İki millet tek yürek

JAPONYA'NIN
Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın ev sahipliği yaptığı davete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türk Japon
Vakfı Başkanı Tayyar Sadıklar ile çok sayıda davetli katıldı. Ersoy, "Türkiye
ve Japonya
arasında sözde değil özde dostluk uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Gelenek ve göreneklerdeki benzerlik, ataerkil toplum yapısı ve bilhassa aynı dil ailesinin mensubu olmaları iki toplumun asırlar öncesine dayanan yakın ilişkiler içinde olduğunun göstergesidir" diye konuştu. Türkiye'ye bir yıl önce geldiğini belirten Büyükelçi Miyajima de "Türk halkının Japonya'ya gösterdi��i ilgiden çok etkilendim" dedi. Festival logosunun, Japonya'nın kadın kaligrafi sanatçısı Sisyu'nun 'sonsuzluk' adlı eseri olduğunu anlatan Miyajima, "Logoyu, 'Türkiye ve Japonya'nın dostluk ilişkileri sonsuzluğa uzanmaktadır' diye yorumluyorum" diye konuştu.