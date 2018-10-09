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İki millet tek yürek

Vakfı’nda düzenlenen konser ve resepsiyonla, ‘2018 Sonbahar Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 9.10.2018
İki millet tek yürek
JAPONYA'NIN Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın ev sahipliği yaptığı davete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Vakfı Başkanı Tayyar Sadıklar ile çok sayıda davetli katıldı. Ersoy, " ve arasında sözde değil özde dostluk uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Gelenek ve göreneklerdeki benzerlik, ataerkil toplum yapısı ve bilhassa aynı dil ailesinin mensubu olmaları iki toplumun asırlar öncesine dayanan yakın ilişkiler içinde olduğunun göstergesidir" diye konuştu. Türkiye'ye bir yıl önce geldiğini belirten Büyükelçi Miyajima de "Türk halkının Japonya'ya gösterdi��i ilgiden çok etkilendim" dedi. Festival logosunun, Japonya'nın kadın kaligrafi sanatçısı Sisyu'nun 'sonsuzluk' adlı eseri olduğunu anlatan Miyajima, "Logoyu, 'Türkiye ve Japonya'nın dostluk ilişkileri sonsuzluğa uzanmaktadır' diye yorumluyorum" diye konuştu.
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İki millet tek yürek
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