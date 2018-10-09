"KADIN
Gözüyle Hayattan Kareler" fotoğraf sergisi, Ankaralı fotoğraf severlerle buluşuyor. Dereceye giren, mansiyona hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan 44 eserden oluşan sergi, 9-19 Ekim'de Cepa AVM
'de gezilebilecek. 2007 yılından bu yana 15 binden fazla katılımcının 62 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı ve geleneksel hale gelen "Kadın Gözüyle Hayattan Kareler" fotoğraf yarışmasının seçici kurulunda; fotoğraf sanatçısı Prof. Güler Ertan ve İzzet Keribar, Prof. Nihal Kafalı, Çerkes Karadağ ve Nihan Güney yer aldı.