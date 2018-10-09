Kahramanlar diyarına 52 milyonluk yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da toplu açılış törenine katıldı. Alandaki vatandaşları selamlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde kendisine ve AK Parti'ye verilen destekten dolayı teşekkür etti. Verilen güçlü desteğin 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde de artarak devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Kızılcahamam'dan yeni bir rekor beklediğini belirtti. Partisinin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının 5 yıl aradan sonra Kızılcahamam'da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, 2 gündür kendilerini bağrına basan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Erdoğan "İki gün boyunca hem 24 Haziran seçim sonuçlarını masaya yatırdık hem de 2019 mahalli idareler seçimlerine hazırlık çalışmalarımızı değerlendirdik. Bunun yanında parti ve grup yöneticilerimiz, bakanlarımız gündemdeki konular hakkında ayrıntılı takdimler yaptı. Hamdolsun her açıdan verimli, bereketli iki günü Kızılcahamamlı kardeşlerimizin misafirperverliğinde gerçekleştirdik. Bu toplantımızın ülkemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemde çok güzel başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.

YİĞİTLER DİYARI

Kızılcahamam'ın doğasının, tarihinin yanında şehitler ve kahramanlar diyarı olduğunu ifade eden Erdoğan, Kızılcahamamlı yiğitlerin, vatanın bekası, milletin huzuru için yeri geldiğinde canlarını feda etmekten çekinmediğini vurguladı. Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kızılcahamamlıların 4 şehit verdiğini de hatırlattı.

KAHRAMANLARIN ADLARI BULUNUYOR

ŞEHITLER Ağacı'ndaki 6 bin 917 künyenin bu toprakların nasıl vatan kılındığının sembolü olduğunu belirten Erdoğan, "Şehitler Ağacı'nda sadece 1980'den beri ebediyete uğurladığımız terörle mücadele şehitlerimizin künyeleri bulunmuyor. O ağaçta aynı zamanda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara meydanları dar eden bütün kahramanların adları da yer alıyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü katiller çoğu sivil 251 vatandaşımızı şehit ederken, 2 bin 193 insanımız da gazilik şerefine erişti. O gece Ankara, 90'ı sivil vatandaşımız, 56'sı polisimiz, 3'ü askerimiz olmak üzere tam 149 şehit verdi. Ankara'daki gazilerimizin sayısı bin 300'ü buluyor" dedi.

52 MİLYON LİRALIK YATIRIM

KIZILCAHAMAM Belediyesi'nin, bakanlıkların ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı hizmetlerin resmi açılışını yaptıklarına işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyon lira yatırım bedelli olan yeni belediye hizmet binası, 8 milyon lira yatırım bedeli olan atık su arıtma tesisi, 14 milyon lira yatırım bedeli olan Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nin tamamlandığını söyledi. Toplam yatırım bedeli 52 milyon liralık dokuz kalem eser ve hizmetin ilçeye kazandırıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.