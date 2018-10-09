Önce keşif sonra soygun

BAŞKENTTE eylül ayı içinde meydana gelen 2 farklı evden hırsızlık olayını inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 160 bin TL değerinde hırsızlık yapan 2 kadın hırsızı gece operasyonu ile yakaladı. Hırsızlık zanlısı kadınların evlerinde yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte mühimmat deposu gibi silah ve benzeri eşyalar ele geçirildi. Kadın hırsızları kamufle olmak için giydikleri tesettür feraceler ele verdi.

KAMUFLE OLDULAR

Zanlılar, D.Y. ile S.P.'nin hırsızlık öncesi keşif yaptıkları kameralara yansıdı. Hırsızlık için geldikleri apartmanlara misafir gibi gelerek kapıyı açması için ev sahibini arıyor gibi yapan kadın hırsızlar apartmana giriş yapan başka insanlarla birlikte kolaylıkla içeri girdikleri tespit edildi. Kapı açmak için kullandıkları aparat sayesinde rahatlıklara evlere giren hırsızların elleri boş girdiği evden çaldıkları eşyaları koydukları valizle çıktıkları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde inceleme yapan polis çok sayıda tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirdi. Çoğu hırsızlık olmak üzere 12 farklı suç kaydından aranması bulunan D.Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 hırsızlık kaydı bulunan S.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.