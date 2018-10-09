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Önce şehit evine sonra huzurevine

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Önce şehit evine sonra huzurevine
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Mehmet , kardeşi Hakan Gülşen ile enişte Lütfi Gülşen'in ailesini ziyaret etti. Oktay, Kızılcahamam'da düzenlenen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve toplu açılış töreninin ardından Gülşen ailesinin evine geçti. İki oğlu ve damadı 15 Temmuz'da şehit düşen 88 yaşındaki anne Muzaffer Gülşen ve aile fertleri tarafından karşılanan Oktay, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Gülşen ailesine 'ın selamlarını ileten Oktay, şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu söyledi. Şehit ailelerinin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını bildiren Oktay, ailenin taleplerini dinledi. Oktay daha sonra Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve 'ni ziyaret etti.
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Önce şehit evine sonra huzurevine
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