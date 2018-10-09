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Yolu’nda havadan denetim

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Samsun Yolu’nda havadan denetim
EMNIYET Genel Müdürlüğünce (EGM), helikopterle yapılan kontrollerde trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Ankara- karayolunda havadan gercekleştirilen denetimlerde aşırı hız yapan ve kural ihlalinde bulunan sürücüler, yüksek çözünürlüklü kameralarla tespit edildi. Telsizle yerdeki trafik polisleriyle irtibata geçen hava kontrol ekipleri, araçların durdurularak cezai işlem uygulanmasını sağladı. Öte yandan, denetimlerde yolda kalan ya da arızalanan araçlara da yardım ulaştırılması sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı kapsamında kentlerde trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda helikopter ve drone ile trafik denetimlerine başlandı.
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Samsun Yolu’nda havadan denetim
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