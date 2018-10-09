Sanat Sokağı’nda büyük müzayede

BILKENT Sanat Sokağı
2018-2019 sezonu, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sanatsever ve koleksiyonerin katılımıyla RC Sanat Galerisi
'nde düzenlenen büyük müzayedeyle açıldı. RC Sanat Galerisi kurucusu ve küratör Rahmi Çöğendez, Bilkent Sanat Sokağı'nın 10'uncu yılını önemli sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzayedeyle açmaktan ve sanatseverlerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiği müzayedede, çağdaş resmin öncülerinden Burhan Doğançay
, Adnan Turani, Haluk Evitan, Fikret Otyam
, Nuri Abaç, Mustafa Ayaz, Yusuf Bilge, Yalçın Gökçebağ
, Vladimir Kovalevskiy, Sergey Lipavsky, Spyros Georgas ve Yakup Cem gibi sanatçıların eserleri yer aldı. İranlı sanatçı Yakup Cem'in dünyaca ünlü "Abdülhamit" tablosunun da satışa sunulduğu 62 eserden oluşan müzayedede Burhan Doğançay'ın "Koleksiyon" adlı eseri 65 bin Türk Lirası'na alıcı buldu. Yakup Cem'in oğlu oğlu Şehriyar Cem'in eseri 5 bin Türk Lirası karşılığında satıldı.