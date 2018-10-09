Yeniçeriler siftah yaptı

SPOR Toto 1. Lig'in 8.
haftasında Osmanlıspor
, sahasında Adana Demirspor'u 1-0
yendi. Başkent temsilcisi Osmanlıspor'a 3
puanı getiren golü 53.
dakikada Tugay Kaçar
kaydetti. Bu sezon sahasında ilk galibiyet
ini alan Osmanlıspor
, puanını 12'ye
çıkardı. Ligde 5
maç sonra kaybeden Adana Demirspor
ise 16
puanda kaldı. Öte yandan, Batman'ın Gercüş
ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Adana Demirsporlu
futbolcular, seremoniye ay-yıldızlı tişörtle çıktı.