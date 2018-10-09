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Yeniçeriler siftah yaptı

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Giriş Tarihi: 9.10.2018
Yeniçeriler siftah yaptı
SPOR Toto 1. Lig'in 8. haftasında Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Başkent temsilcisi Osmanlıspor'a 3 puanı getiren golü 53. dakikada Tugay Kaçar kaydetti. Bu sezon sahasında ini alan Osmanlıspor, puanını 12'ye çıkardı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Adana Demirspor ise 16 puanda kaldı. Öte yandan, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye ay-yıldızlı tişörtle çıktı.
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Yeniçeriler siftah yaptı
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