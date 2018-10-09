Zemin açıklaması

OSMANLISPOR
Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay
"Müsabakanın başından itibaren kora kor, yere sağlam basan bir takım olarak, rakibin her gayretine mutlaka bir karşıt duruş gösterdik. Özellikle ilk yarıda bunu daha çok devre soktuk. Kazandık, kazanınca bazı şeyler mükemmel oluyor. Biz yine de kazanmamıza rağmen eksiklerimizi gözden geçireceğiz. Yapılanma içerisinde olan bir takımız. Bazı konularda geciktik. Bu ara bizim için çok iyi oldu." şeklinde konuştu. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay
, Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nın zemin
ine yönelik iyileştirme çalışmalarının milli arada da devam edeceğini dile getirerek, "Zemin 15
gün sonra çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.