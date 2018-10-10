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’da bir terörist tutuklandı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Ankara’da bir terörist tutuklandı
BAŞKENTTE, terör örgütü THKP-C/Direniş'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden biri tutuklanma, 2'si ise şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce zanlılardan biri tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 zanlı ise aranıyor.
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Ankara’da bir terörist tutuklandı
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