Ankara’da bir terörist tutuklandı

BAŞKENTTE, terör örgütü THKP-C/Direniş'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden biri tutuklanma, 2'si ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce zanlılardan biri tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 zanlı ise aranıyor.