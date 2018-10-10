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Başkan ATO’da aşure dağıttı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Başkan ATO’da aşure dağıttı
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, münasebetiyle Oda personeli ile işlem yapmak üzere ATO'ya gelen üyelere aşure ikram etti. Aşure kazanının başına geçerek, kaselere aşure dolduran Baran, "Gönüllerimizi Kerbela çölüne dönüştürmemek için her zaman kardeşlik hukukunu geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız" dedi. Ankara Ticaret Odası'nda inanç tarihinde önemli bir yeri olan Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı etkinliği düzenlendi. Oda yemekhanesinde aşure kazanının başına geçerek dağıtım yapan ATO Başkanı Baran, Muharrem ayında Kerbela hadisesinin anıldığını hatırlattı. Aşurenin bereket anlamına da geldiğini kaydeden Baran, "Muharrem ayında yaşadığımız Aşure geleneğimiz, toplumumuzun birlik ve beraberliğinin açık bir göstergesidir. Bugün de dayanışma ve beraberliğimizin simgesi olan Aşureyi 'bereketin sırrı paylaşmaktır' diyerek paylaşıyoruz" diye konuştu.
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Başkan ATO’da aşure dağıttı
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