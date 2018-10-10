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Başkan Tiryaki’den miniklere sürpriz

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Başkan Tiryaki’den miniklere sürpriz
ALTINDAĞ'DAKI okulları düzenli olarak ziyaret eden ve öğrencilerle ilgilenen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Güneşevler Kreşi'ni ziyaret etti. Miniklere sürpriz yapan çocukların Başkan Amca'sı, büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Başkan Tiryaki, çocuklarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Sınıfları tek tek gezen ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tiryaki, 3 yaş sınıfı öğrencileriyle sohbet etti. Öğretmenlerden çocukların eğitimiyle ilgili ve gün içinde yaptıkları ile ilgili bilgi alan Başkan Tiryaki, minik öğrencileri hediyeleriyle sevindirdi. Oyuncaklarını alan miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Okul ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Başkan Tiryaki "Çocuklarla bir arada olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.
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Başkan Tiryaki’den miniklere sürpriz
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