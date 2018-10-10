Başkanlar pazara indi

Kurda yaşanan dalgalanmalarla birlikte fahiş fiyat artışının önüne geçmek için sahaya inen Ankara
lı belediye başkanları tezgâhları gezdi. Keçiören, Altındağ, Mamak ve Sincan belediye başkanları esnafla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediye zabıta ekipleri de pazar denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer fırsatçılara göz açtırmayacaklarını ifade etti. HAKSIZ KAZANÇ ÖNLENECEK
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, dolar kurunda yaşanan dalgalanmayla birlikte fahiş fiyat artışının önüne geçmek için semt pazarlarında denetimlerde bulundu. Ak, ürünlerin kaç liradan alındığını ve yüzde kaç karla satıldığını tespit etmek için yürüttüğü denetimler sırasında kimi pazarcı esnafını pahalı satış yapmaması için uyardı. Başkan Ak, Etlik'te bulunan Osmanlı Halk Pazarı'nda fiyat denetiminde bulundu. Ürünleri fahiş karla satan kimi pazarcılara cezai işlem uygulanırken, kimi pazarcılara ise fiyatları uygun hale getirmeleri için uyarıda bulunuldu. Üretici ve tüketicilerin el ele vermesi gerektiğini söyleyen Başkanı Ak, "Haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri elinden gelen azami gayreti gösteriyor. Keçiören'de, vatandaşlarımızın üzerinden haksız kazanç sağlanmasına asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu. FIRSATÇILARA, STOKÇULARA MÜSAADE YOK
PAZAR denetimi yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın çağrısına kulak vererek bölgemizde bulunan iş yerleri ve pazar yerlerimizi denetliyoruz. Hemşerilerimizin cebindeki paraya göz dikenlere fırsat vermiyoruz. Pazarlarda fatura ve fiyat kontrolü yapıyoruz. Fırsatçılara, stokçularamüsade vermedik pazarcı esnafına da müsaade etmeyeceğiz"diye konuştu. ANKARA'DAN FİYAT ARTIŞLARINA SIKI KONTROL
ANKARA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde bulunan market ve iş yerlerinde haksız artış yapılmasına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri bir yandan rutin denetimlerini sürdürürken diğer yandan da fahiş ve hileli ürün satışının önüne geçebilmek amacıyla başkentte bulunan marketlerin ürün reyonlarında yaptığı denetimleri de artırdı. Ekipler, ürün satış fiyat tarifesi ile yazar kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırırken, vatandaşlara da bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, gramaj farklılıklarını da tek tek kontrol ediyor. Kurala uymayanlara ceza uygulanıyor. BAŞKAN ERCAN'DAN PAZARCILARA YERİNDE DENETİM
SINCAN Belediyesi zabıta ekipleri pazar yeri denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleriyle birlikte Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da ilçe pazarlarını gezerek denetimlere katıldı. Başkan Ercan, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız" dedi. Fırsatçılara karşı Başkan Ercan da harekete geçti. Sebzemeyve fiyatlarındaki yüksek artışla haksız kazanç elde eden fırsatçılara göz açtırmayacaklarını söyleyen Başkan Ercan tezgahları tek tek gezdi, fiyat teftişi yaptı. Pazar esnafına sattığı ürünlerin fiyatlarını soran Başkan Ercan fatura ve etiketleri özenle kontrol etti. Başkan Ercan tezgah temizliği, ürün kalitesi ve uygun fiyat uygulamasıyla vatandaşlara hizmet veren pazar esnafını tebrik etti. Etiket fiyatlarında uygunsuzluk bulunan esnafı ise uyardı. VATANDAŞLAR KANDIRILMAYACAK
ALTINDAĞ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Zabıta Ekiplerinin yaptığı denetimle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Altındağ'da halk sağlığı her şeyin önünde gelir. Altındağ'da gıdada hileye izin vermiyoruz. Tüketiciyi yanlış yönlendirecek yerli ürün dışında logo kullanımına, gramaj oyunlarına Altındağ'da izin vermeyeceğiz. El birliğiyle ekonomide öncü ülke olacağız"