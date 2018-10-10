Büyükşehir’den hayvan hakları duyarlılığı

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Sincan Altınordu Layika Akbilek İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar hayvanlarla iç içe zaman geçirme imkânı buldu. Özellikle çocukların hayvanlarla temas kurmasını sağlamak, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte; yüz boyamadan palyaço oyunlarına, K-9 Arama Kurtarma köpeklerinin gösterilerinden çeşitli yarışmalara kadar birbirinden renkli aktiviteler yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin okul bahçesinde kurduğu mini hayvanat bahçesi sayesinde birçok çocuk, Tavşandan Ankara kedisine, Tavus kuşundan Papağana, Bıldırcından Ankara keçisine kadar çok sayıda hayvanla ilk kez tanıştı. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar da aileleriyle birlikte renkli bir gün geçirdi.