Dolara balık ekmekli cevap

ANKARA
'DA fırsatçılara tepki göstermek için vatandaşa 200 kiloya yakın bedava balık ekmek dağıtan balıkçı Saffet Aytaç
dolardaki artışa tepki göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. FİYATLARI DÜŞÜRÜN
Saffet Aytaç, " Etimesgut'ta küçük esnafız. Balıkçılıkla uğraşıyoruz. Buradaki amacımız hem balık fiyatlarının son zamanlarda düşük olması hem sağlık açısından faydalı olması. Doların yükselmesiyle beraber fahiş fiyatların artan büyük firmalara tedarikçilere yeter artık fiyatlarınızı indirin. Hepimiz birbirimize bağlıyız. İmalatçısından en küçük esnafına kadar birbirimize bağlıyız. Artık fiyatlarınızı düşürün anlamında bir örnek olsun diye yaptık. Satışlarımız güzel. Balık fiyatları da çok uygun"