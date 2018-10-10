Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Dolara balık ekmekli cevap

Dolara balık ekmekli cevap

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Dolara balık ekmekli cevap
'DA fırsatçılara tepki göstermek için vatandaşa 200 kiloya yakın bedava balık ekmek dağıtan balıkçı dolardaki artışa tepki göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

FİYATLARI DÜŞÜRÜN
Saffet Aytaç, " Etimesgut'ta küçük esnafız. Balıkçılıkla uğraşıyoruz. Buradaki amacımız hem balık fiyatlarının son zamanlarda düşük olması hem sağlık açısından faydalı olması. Doların yükselmesiyle beraber fahiş fiyatların artan büyük firmalara tedarikçilere yeter artık fiyatlarınızı indirin. Hepimiz birbirimize bağlıyız. İmalatçısından en küçük esnafına kadar birbirimize bağlıyız. Artık fiyatlarınızı düşürün anlamında bir örnek olsun diye yaptık. Satışlarımız güzel. Balık fiyatları da çok uygun"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolara balık ekmekli cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN