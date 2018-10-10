Okul çevresindeki tacirlere darbe

MAMAK'TA düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu
madde ele geçirilirken, 6 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alının 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda okullar ve sokak aralarında satılmak üzere iki evde uyuşturucu hazırlanarak paketlendiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, yasal izinlerin alınmasının ardından tespit edilen evlere operasyon düzenlendi. 2 ayrı operasyonda O.Ö., C.B., A.A. ve H.A ile birlikte 2 zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından evde yapılan arama çalışmalarında paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 500 uyuşturucu hap, satışa hazır yüklü miktarda skunk maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 335 lira ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen
6 şahıstan 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken 3 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.