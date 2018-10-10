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Sayokan Topluluğu kemer kuşandı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Sayokan Topluluğu kemer kuşandı
MAMAK Sayokan Topluluğu Alp ve Almılaları, Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen törenle on dördüncü kez kemer kuşandı. Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'ndan 610 sayokan öğrencisi arasından 115 öğrencinin bir üst kemere terfi ettiği tören görsel bir şölene dönüştü. 14'üncü kemer sınavında başarılı olan 65 Alp ve Almıla mavi kemere, 30 Alp ve Almıla sarı kemere, 16 Alp ve Almıla kırmızı kemere ve 4 Alp ve Almıla da 4 renkli kemere geçerek kuşaklarını bağladı. Başkan Mesut Akgül, "Mamaklı gençler bu spor dalını çok sevdi. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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Sayokan Topluluğu kemer kuşandı
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