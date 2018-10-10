Sayokan Topluluğu kemer kuşandı

BUGÜN NELER OLDU

Alp ve Almılaları,nde gerçekleşen törenle on dördüncü kez kemer kuşandı.'ndan 610 sayokan öğrencisi arasındanöğrencinin bir üst kemere terfi ettiği tören görsel bir şölene dönüştü. 14'üncü kemer sınavında başarılı olanAlp ve Almıla mavi kemere,Alp ve Almıla sarı kemere,Alp ve Almıla kırmızı kemere veAlp ve Almıla darenkli kemere geçerek kuşaklarını bağladı. Başkan, "Mamaklı gençler bu spor dalını çok sevdi. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.