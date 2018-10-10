Sayokan Topluluğu kemer kuşandı

MAMAK Sayokan Topluluğu
Alp ve Almılaları, Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi'
nde gerçekleşen törenle on dördüncü kez kemer kuşandı. Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu
'ndan 610 sayokan öğrencisi arasından 115
öğrencinin bir üst kemere terfi ettiği tören görsel bir şölene dönüştü. 14'üncü kemer sınavında başarılı olan 65
Alp ve Almıla mavi kemere, 30
Alp ve Almıla sarı kemere, 16
Alp ve Almıla kırmızı kemere ve 4
Alp ve Almıla da 4
renkli kemere geçerek kuşaklarını bağladı. Başkan Mesut Akgül
, "Mamaklı gençler bu spor dalını çok sevdi. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.