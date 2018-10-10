Tacizci yakayı ele verdi

GÖLBAŞI
'NDA tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, yakalandı. Gaziosmanpaşa Caddesinde meydana gelen olayda A.D.,bir kişiye tacizde bulunduğu iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda Gölbaşı'nda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen H.D.M, Y.S ve O.A isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden O.A isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda 1 gram eroin madde ele geçirilirken, şahıslar tutuklandı.