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yakalandı

Cebeci’de bir süpermarkete girip para bozdurma bahanesiyle tırnakçılık yapan 22 yaşındaki Yeliz M., polisten kaçamadı. Hırsızlık çetesinin gelini olan le serbest bırakıldı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Tırnakçı Yeliz yakalandı
Başkentte bir markette çalışan kasiyer kasada açık çıkması üzerine güvenlik kameralarını inceletti. Kendisine para bozdurmaya gelen bir kadın tarafından 200 TL'nin tırnakçılık yöntemiyle çalındığını fark eden market çalışanı durumu polise bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlığı, lakaplı kadının yaptığı anlaşıldı. Tırnakçı Yeliz M., 3 Ekim'de yakalandı.

KASİYERİ OYALADI 200 TL ÇALDI
Ağustos ayı içerisinde Cebeci semtinde bulunan bir süpermarkette çalışan kasiyer, kendisine 200 TL uzatan kadının parayı bozmasını istediğini söyledi. Önce kağıt parayla bozup verdiği parayı kadına veren kasiyer, tırnakçı Yeliz'in uzatarak madeni para istemesi üzerine bir kısmını madeni parayla bozduğu şahsın yine olmadı diyerek 200 TL yi geri istemesi üzerine, parayı iade edip kendi verdiği paraları aldığını ifade etti. Gün sonunda kasa incelemesinde 2 adet 100 TL eksik çıkması üzerine güvenlik kamerasının incelemesinde bunu kendisinden para bozmasını isteyen Tırnakçı lakaplı Yeliz M . (22) isimli şahsın yaptığı anlaşıldı. Kasasında açık çıktığı için kendisini kötü hisseden market çalışanı tırnakçı Yeliz'den davacı ve şikâyetçi oldu.3 Ekim'de yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Yeliz M., mahkemeden kaydıyla serbest bırakıldı.

ELEBAŞI ORHAN K.'NİN GELİNİ
TIRNAKÇI Yeliz M.'nin Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şubat ayında çökertilen, halk arasında "Mayalılar" diye bilinen ve vatandaşı toplamda '1 milyon 200 bin TL' zarara uğratan son dönemlerin en büyük hırsızlık çetesinin elebaşı Orhan K.'nin gelini olduğu öğrenildi.
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Tırnakçı Yeliz yakalandı
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