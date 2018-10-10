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’yı ağırlıyor

Bu sezon ULEB ’nda ülkemizi temsil eden , C grubundaki ikinci maçında ’yı konuk edecek. ’nda oynanacak karşılaşma saat 20:00’de başlayacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Türk Telekom Valencia’yı ağırlıyor
ULEB Avrupa Kupası C grubunda mücadele eden Türk Telekom, evindeki ilk sınavını bu akşam İspanya'nın Valencia ekibi karşısında verecek. ULEB ilk maçında Rus ekibi Zenit'e deplasmanda 90-81 mağlup olan Mavi Kaplanlar, İspanyol temsilcisini yenerek, gruptaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. 'nun ev sahipliği yapacağı Türk Telekom-Valencia maçı saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmanın öncesinde konuşan Türk Telekom'un kaptanı Ender Arslan, Ankaralı basketbolseverlere destek çağrısında bulundu. Arslan, Ankaralı basketbolseverlerin bu önemli maçta kendilerini maçın son saniyesine kadar destekleyeceklerine inandığını söyledi. 'nın gücüne dikkat çeken Başantrenör Burak Gönen ise, zor bir maç olacağını kaydetti.

ANKARA'DA İLK MAÇ
Bu akşam ULEB Avrupa Kupası'nda ilk kez taraftarlarının karşısına çıkacak olan Türk Telekom Valencia'yı yenerek gruptaki ilk galibiyetini de elde etmek istiyor. Gruptaki ilk maçında Rus ekibi Zenit karşısında iyi bir oyun sergilemesine karşın sahadan mağlubiyetle ayrılan başkent ekibi, bu akşam taraftarlarının da desteğini arkasına alarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Türk Telekom'un maça Sylven Landesberg, Metin Türen, Kenny Gabriel, Ender Arslan ve Vladimir Stimac beşiyle başlaması bekleniyor.
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Türk Telekom Valencia’yı ağırlıyor
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