Türk Telekom Valencia’yı ağırlıyor

ULEB Avrupa Kupası C grubu
nda mücadele eden Türk Telekom
, evindeki ilk sınavını bu akşam İspanya'nın Valencia
ekibi karşısında verecek. ULEB Avrupa Kupası
ilk maçında Rus ekibi Zenit'e deplasmanda 90-81
mağlup olan Mavi Kaplanlar, İspanyol temsilcisini yenerek, gruptaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Ankara Spor Salonu
'nun ev sahipliği yapacağı Türk Telekom-Valencia
maçı saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmanın öncesinde konuşan Türk Telekom
'un kaptanı Ender Arslan
, Ankaralı basketbolseverlere destek çağrısında bulundu. Arslan, Ankaralı basketbolseverlerin bu önemli maçta kendilerini maçın son saniyesine kadar destekleyeceklerine inandığını söyledi. Valencia
'nın gücüne dikkat çeken Başantrenör Burak Gönen ise, zor bir maç olacağını kaydetti. ANKARA'DA İLK MAÇ
Bu akşam ULEB Avrupa Kupası
'nda
ilk kez taraftarlarının
karşısına
çıkacak olan Türk Telekom Valencia
'yı yenerek
gruptaki ilk galibiyetini de elde
etmek istiyor. Gruptaki ilk maçında
Rus ekibi Zenit karşısında iyi
bir oyun sergilemesine karşın
sahadan mağlubiyetle ayrılan
başkent ekibi, bu akşam taraftarlarının
da desteğini arkasına
alarak gruptaki ilk galibiyetini
almak istiyor. Türk
Telekom'un maça Sylven
Landesberg, Metin Türen,
Kenny Gabriel, Ender
Arslan ve Vladimir
Stimac beşiyle başlaması
bekleniyor.