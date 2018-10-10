Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yenimahalleli sporcular engel tanımadı

Yenimahalleli sporcular engel tanımadı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Yenimahalleli sporcular engel tanımadı
YENIMAHALLE Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü halter takımı sporcuları, Gaziantep'te yapılan 'Halter Türkiye Şampiyonası' yarışmasında derece aldı. 48 kulüp ve 118 sporcunun kıyasıya yarıştığı şampiyonada, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Hüseyin Çırakoğlu, 90 kilogram da, BenchPress'de Türkiye Şampiyonu ve Powerlifting'de genel sıralamada Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca gösterdiği büyük gayret sonrası Mert Kibar, 125 kilogramda , BenchPress'de ve Powerlifting'de Türkiye ikincisi oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenimahalleli sporcular engel tanımadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN