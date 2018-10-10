Yenimahalleli sporcular engel tanımadı

YENIMAHALLE Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü
halter takımı sporcuları, Gaziantep
'te yapılan 'Halter Türkiye Şampiyonası
' yarışmasında derece aldı. 48
kulüp ve 118
sporcunun kıyasıya yarıştığı şampiyonada, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü
sporcularından Hüseyin Çırakoğlu
,
90 kilogram da, BenchPress
'de Türkiye Şampiyonu
ve Powerlifting
'de
genel sıralamada
Türkiye üçüncüsü
oldu. Ayrıca gösterdiği
büyük gayret sonrası Mert Kibar
, 125 kilogramda
, BenchPress
'de ve Powerlifting
'de Türkiye
ikincisi oldu.