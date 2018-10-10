Yenimahalleli sporcular engel tanımadı

BUGÜN NELER OLDU

halter takımı sporcuları,'te yapılan '' yarışmasında derece aldı.kulüp vesporcunun kıyasıya yarıştığı şampiyonada,sporcularından90 kilogram da,'deve'degenel sıralamadaTürkiye üçüncüsüoldu. Ayrıca gösterdiğibüyük gayret sonrası, 125 kilogramda'de ve'deikincisi oldu.