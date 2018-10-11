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’da arananlar ’ye takıldı

Başkentte son 2 haftada yapılan uygulamalarda 241 bin 503 kişinin Genel Bilgi Taraması () sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 582 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Ankara’da arananlar GBT’ye takıldı
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 12-26 Eylül tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında arama yapıldı. sorgusu yapılan 241 bin 503 şahıstan çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 582'si yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan 273 şahıs tutuklandı. 45 bin 104 otomobil kontrol edildi, çalıntı olan 25 araç bulundu. 99 motosiklet ile 340 modifiyeli araca işlem yapıldı. Bin 482 şahsa ise idari işlem yapıldı. Uygulamalarda ayrıca 2 adet ruhsatlı tabanca, 67 adet ruhsatsız tabanca, 59 belgeli tüfek, 26 belgesiz tüfek, 76 adet kurusıkı silah, 32 adet kesici ve delici alet, 993 adet değişik çapta fişek, 129 gram madde, bin 714 adet uyuşturucu hap, 5 bin 9 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.
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Ankara’da arananlar GBT’ye takıldı
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