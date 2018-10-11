Bakan Soylu Akyurt’ta

İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu Ankara Akyurt'ta yapımı devam eden Polis Meslek Yüksekokulu
ve Geri Gönderme Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu. İnşaatlarda incelemelerde bulunan Soylu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Polis Meslek Yüksekokulu inşaatındaki tüm bölümleri yerinde inceleyen Bakan Soylu
, "Önemli bir ihtiyacımızı karşılayacak bu binamızda Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatımızın eğitim birimleri birlikte yer alacak. 2 bin öğrenci kapasitesiyle Türkiye'deki en büyük polis okulu olma özelliğine sahip çok güzel bir bina olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Geri Gönderim Merkezi inşaatını da yerinde inceleyen Soylu, 500 kişinin kalacağı Akyurt'taki binanın 2019 yılı Ocak ayında tamamlanacağını söyledi.