Başkan Çetin market ve pazarları denetledi

PURSAKLAR Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, kurda yaşanan dalgalanmaların fırsata çevrilmemesi, fahiş fiyat uygulanarak haksız kazanç elde edilmemesi için zabıta ekipleriyle birlikte market ve pazarları bizzat denetleyip, "Hemşehrilerimizi mağdur edenler yasaların öngördüğü cezalarla bedelini öder" uyarısında bulundu. PURSAKLAR ESNAFI DUYARLI
Dolar kurunda yaşanan dalgalanma ile denetimlerini sıkılaştıran Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede fahiş fiyat uygulamasına, haksız kazanç elde edilmesine ve etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlığa geçit vermiyor. Başkan Çetin de zabıta ekipleriyle birlikte salı pazarındaki tezgahları gezip, marketlerde incelemelerde bulundu. Çetin, "Haksız kazancı, fahiş fiyat uygulamasını ve haksız ticari uygulamaları önlemek için denetimlerimizi daha da sıkılaştırdık. Topyekûn mücadele ile ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız" dedi. Pursaklar esnafının duyarlı olduğunun altını çizen Başkan Çetin, "Hemşehrilerimizi mağdur eden olursa bunun bedelini yasaların öngördüğü cezalarla öder. Hemşerilerimiz üzerinden haksız kazanç sağlayanlara fırsat verilmeyecek" ifadelirini kullandı.