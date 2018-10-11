Başkentte toprak kayması

ANKARA
'DA toprak kayması sonucu bulvara inen kaya parçaları kazaya neden oldu. Dev kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulan otomobilde maddi hasar oluştu. Olay, Mamak'ta meydana geldi. Ankara-Samsun karayolu kenarında Mamak Köprüsü'nün 100 metre ilerisinde bulunan yamaçta toprak kayması meydana geldi. Kopan kaya parçaları, toz bulutu eşliğinde bulvar üzerine yuvarlandı. Dev taşlar yolun sağ şeridini kapatırken, o esnada bulvarda seyreden 06 HZ 335 plakalı otomobil sürücü Bayram Çevik'in yaptığı manevra sayesinde taş yığını arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü olayı yara almadan atlatırken, kaya parçalarına çarpan otomobilde hasar oluştu