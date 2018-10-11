Botoksta yeni trend: Mikro botoks

Dünyanın en çok uygulanan kozmetik girişimlerinden biri olan botoks için yeni bir uygulama alanı daha tanımlandı: Mikro botoks
. Uzm. Dr. Vildan Temel, mikro botoks ile normal botoks arasındaki farkı anlattı. Temel, "Mikro (diğer adıyla meso veya intradermal) botoks tekniği son yıllarda özelikle ince çizgiler ve kırışıklıkların tedavisinde kullanılmaya başlandı. Botoksun seyreltilmiş dozlarda deri içerisine daha yaygın bir şekilde enjekte edilerek uygulandığı bu yönteme 'mikro botoks' demekteyiz. Mikro Botoks uygulamasının klasik botoks uygulamasından en büyük farkı ise cildi hedefliyor olmasıdır" dedi. Temel mikro botoks hakkında şu bilgileri de verdi: "Mikro botoks sadece göz çevresi ve alında değil, yanaklarda, çene kenarlarında, boyunda ve dekolte bölgesine de uygulanabiliyor. Buna, ter ve yağ bezlerindeki küçülmeden kaynaklanan cilt sıkılaşmasının etkisi de ekleniyor ve sonuçta yüz genel olarak toparlanıyor."