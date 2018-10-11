Büyükşehir’de “imar barışı” yoğunluğu

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü, adreslerini kayıt altına almak için binaların nüfus cüzdanı olarak nitelendirilen numarataj belgelerini almak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. "İmar Barışı" düzenlemesinden yararlanmak ve isteyen başkentliler, 31 Ekim'e kadar belediyeye başvurabilirler. Barış'tan yararlanmak isteyen başkentlilerin, elektrik, su ve doğalgaz aboneliği alınmasını da sağlayan numarataj kayıt belgesini almaları işlemlerini de kolaylaştırıyor. Numarataja başvuru sayısı 5 kat arttı.