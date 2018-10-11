Engelsiz yaşam için uluslararası dayanışma

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istişare toplantısı geçtiğimiz aylarda Hırvatistan Rijeka'da gerçekleştirilen ReSport Projesi
'nin (Engellilerin Rehabilitasyonu için Spor Ağı) ilk uygulaması, Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü
nün ortak çalışmalarıyla Taha Akgül Spor Salonu
'nda hayata geçirildi. Hırvatistan Rijeka
'daki toplantıda uygulama sırasında yapılması öngörülen spor dalları, engelli olanlarla engelli olmayanların bir arada spor yapabilmeleri için özenle seçilmişti. ReSport Projesi
'nin ilk uygulaması Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü
nün öncülüğünde Taha Akgül Spor Salonu
'nda eşzamanlı olarak da Slovenya
, İtalya
, Macaristan
, Hırvatistan
, Portekiz
, Fransa
ve Kuzey İrlanda
'da hayata geçirildi. Engelli olanlarla engelli olmayanların bir arada denge, sup, slalom, hulahop, basketbol, karate ve foodgolf türünden gerçekleştirdiği spor aktiviteleriyle projeye start verildi.