Engelsiz yaşam için uluslararası dayanışma

BUGÜN NELER OLDU

istişare toplantısı geçtiğimiz aylarda Hırvatistan Rijeka'da gerçekleştirilen'nin (Engellilerin Rehabilitasyonu için Spor Ağı) ilk uygulaması,nün ortak çalışmalarıyla'nda hayata geçirildi.'daki toplantıda uygulama sırasında yapılması öngörülen spor dalları, engelli olanlarla engelli olmayanların bir arada spor yapabilmeleri için özenle seçilmişti.'nin ilk uygulamasınün öncülüğünde'nda eşzamanlı olarak dave K'da hayata geçirildi. Engelli olanlarla engelli olmayanların bir arada denge, sup, slalom, hulahop, basketbol, karate ve foodgolf türünden gerçekleştirdiği spor aktiviteleriyle projeye start verildi.