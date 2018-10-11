FETÖ’ye karşı vatandaşın zaferi

Ankara
lı vatandaş Önder Gökçekaya
'ya 2015'te FETÖ
ele başı Fetullah Gülen
'e hakaret ve iftira suçundan hakkında dava açıldı. Mahkeme kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Gökçekaya, kendisine açılan davayı kazandığını söyleyerek kendisi gibi binlerce vatandaş bulunduğunu, davalıların karşı dava açıp davayı kazanabileceklerini belirtti. HERKES HAKKINI ARASIN
Fetullah Gülen'in Ankaralı vatandaşa açtığı dava düştü. Adil Öksüz
zamanında uyuşturucu baronu olarak telefonunun dinletildiğini iddia eden Gökçekaya mahkemenin kovuşturmaya yer olmadığı kararını adalet zaferi olarak nitelendirdi. 2015'te kendisine dava açan FETÖ'nün avukatı Nurullah A.'nın terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan Sincan Cezaevi
'nde yattığını belirten Gökçekaya, mahkeme kararının umut niteliğinde oluğunu belirterek, "Adalet yerini buldu. Biz yıllardır bu FETÖ'cülerle mücadele eden insanlarız. Benim gibi mağdur bir çok insan var. FETÖ'ye hakaret ve iftira suçundan hakkında dava açılan vatandaşlar mahkemeye karşı dava açıp benim gibi aklansınlar" çağrısında bulundu. Mahkeme tarafından; Müsnet suçların şüpheli tarafından işlendiğine dair şüpheli hakkında kamu davası açılması için müştekinin soyut iddiası dışında yeterli delil bulunmadığı tüm dosya kapsamında anlaşıldı. Şüpheliler hakkında yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi. FETÖ'nün televizyon kanallarının kapatılmasına vesile olduğunu ifade eden Gökçekaya, "Mahkeme adaletten yana karar verdi. Dava açıldığı andan itibaren umutluydum. FETÖ'ye hakaret eden vatandaşlar adalet arasınlar. FETÖ'nün yayınlarını ben durdurtmuştum. FETÖ'nün yayın ve basımalrını Digitürk, Tivibu ve Türksat
'tan çıkarılması için suç duyurusunda bulunmuştum o zaman da hukuk zaferini kazandım şimdi de bana açılan davayı kazandım" diye konuştu.