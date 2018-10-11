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İndirime ’dan tam not

Etiketlerde yüzde 10 indirim uygulamasına geçiliyor. lılar ise uygulamaya geçilecek indirimden oldukça memnun

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
İndirime Ankara’dan tam not
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Topyekün Mücadele Programı'nı açıkladı. tüm firmalarımızdan enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim yapmalarını istedi. Vatandaşı memnun edecek adımları bir bir anlattı. Bakan Albayrak'ın bu çağrısına en hızlı yanıt Et ve 'ndan geldi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasında "Et ve Süt Kurumu'nda üretilen 10 kalem üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulanacak" diye konuştu.

MİLLİ DURUŞA DESTEK
Müjdeyi Albayrak verdi, etiketlerdeki yüzde 10 indirim vatandaşa rahat bir nefes aldırdı.

Enflasyonla mücadel programını destekliyoruz
ASO Başkanı Nurettin Özdebir Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"nı desteklediklerini açıkladı. Özdebir, "Yıl sonuna kadar doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak olması ve birçok üründe indirime gideceğiz sözü, enflasyonda önemli düşüşler yaşanmasını sağlayacaktır"dedi.

Elimizi taşın altına koymaya hazırız
ATO Başkanı Gürsel Baran, "ATO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. 50 üründe yüzde 10'luk indirimin yapılmasının, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 21 olan gıdada enflasyonun düşmesine yol açacak. Toplumun el ele vererek enflasyonla topyekûn mücadelesi çok önemli"diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede kazanan Türkiye olacaktır
MÜSİAD Başkanı İlhan Erdal, enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonominin yeniden ivme kazanması için milli bir duruşla beraber güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu, Albayrak'ın çağrısına destek vereceklerini vurguladı. Erdal, "Devletimizin yanında yer almaya ve elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Tüm firmaların da bu güçlü mücadeleye destek vermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm marketler milli duruşa destek olsun
EN kısa sürede toparlanacağız diyen Mustafa Yıkılmaz, "Biz de indirimi duyunca hemen geldik. Çok memnunuz, teşekkür ediyoruz. Ekonomimiz daha iyiye gidecek. Umutluyuz. 2-3 seneki durumumuza döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Devlet büyüklerimizden Cumhurbaşkanımızdan bunu bekliyor ve umut ediyoruz. İnşallah diğer marketlerde emsal alırlar da milli duruşa destek olurlar" ifadelerini kullandı.

İndirimden memnunuz YEP iyi gelecek
YAPILAN indirimden bir hayli memnun olduğunu söyleyen Tarık Şili, "Böyle bir indirim yapılmasından dolayı memnun kaldık. 3 ay da olsa en azından tırmanışı durdurur. Esnaf ta en azından biraz insaflı olur. Ben sürekli alışveriş yapan bir insanım. Fiyat aralığını da iyi bilirim. Büyük marketlerde 15-20 lira daha pahalı. Yeni Ekonomi Programı ülkemize iyi gelecek. Türkiye kazanacak"dedi.

Cumhurbaşkanımız en iyisini yapar
DEVLETIMIZIN tutumunu beğeniyorum diyen Ayşe Karaman, " Türkiyemiz için güzel bir şey. Et ve birçok üründe zam vardı. Ette yüzde 10 indirim düşük kesimli insanlar için çok güzel bir şey herkes alamıyordu. Sıkıntının bilincindeyiz. Ben Çiller değil Demirel zamanlarında küçük sarı paralarla markalarla ekmek aldığım günleri bilirim. O zaman da çok eksiklikler vardı. Şimdi her şey bol, yaşam şartları değişti. Bu sıkıntıdan el birliğiyle çıkmamız gerekiyor. Devletimizin tutumunu beğeniyorum. Cumhurbaşkanımız en iyisini başaracağından şüphem yok" dedi.
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