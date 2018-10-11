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Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
BAŞKENTTE düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 454 yazıcı toneri ile 8 bin 333 ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından ekipler, Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşayan M.Ç'nin evinde faturasız ve belgesiz 454 yazıcı toneri ve kartuşu olduğu bilgisine ulaştı.

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Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç'yi gözaltına alırken, evdeki yazıcı tonerlerine ve kartuşlara el koydu. Etimesgut'ta değişik marka ve modellerde 2 bin 386 ürün ele geçiren poli ekipleri, kaçak satış yapan M.V.M'yi gözaltına aldı. Ekipler, Çankaya ilçesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde İ.G.G'yi bir araç içerisine kolilerle kaçak kozmetik ürünlerini taşırken suçüstü yakaladı. Araçta yapılan aramada 5 bin 947 kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
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Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
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