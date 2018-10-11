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TIR’ın patlayan amortisörü tamircinin yüzünü parçaladı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
TIR’ın patlayan amortisörü tamircinin yüzünü parçaladı
ARIZALANAN TIR'ın fren körüğü, usta tamir etmeye çalıştığı sırada patladı. birlikte yerinden fırlayan amortisör yayı tamircinin yüzünden yaralanmasına ve bazı dişlerinin kırılmasına sebep oldu. Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle Ostim 'nde meydana geldi. Fren körüğü arızalanan 06 DS 0275 plakalı TIR'ın sahibi, aracını 1182. Sokak'taki bir tamirciye çekti. Usta olarak çalışan Akıl Adnan Mahmood (28), arızanın giderilmesi için TIR'ın altında çalışmaya başladı. Mahmood'un çalıştığı sırada fren amotisörü şiddetli bir sesle patladı. Patlamayla birlikte yerinden fırlayan yay, Mahmood'un yüzüne çarptı.
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TIR’ın patlayan amortisörü tamircinin yüzünü parçaladı
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