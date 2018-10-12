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Büyükşehirden tasarruf eğitimi

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Ankara Büyükşehirden tasarruf eğitimi
TEKNOLOJIK gelişmeleri yakından takip ederek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, personeline kağıt, zaman ve enerji israfını önleyen "Akıllı Faks Sistemi" eğitimi verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın tüm birimlere gönderdiği genelgeyle tasarrufu özendiren proje ve çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda Büyükşehir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, belediye personelini tasarruf önlemlerini konu alan bir eğitime tabi tuttu. Gereksiz maliyetleri ortadan kaldıracak yazılım tabanlı faks sistemine geçen Büyükşehir Belediyesinde, yazılım üzerinden faks gönderme imkânı veren "Akıllı Faks Sistemi" ile önemli ölçüde kâğıt, zaman ve enerjiden de tasarruf sağlanacak" dedi.
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Ankara Büyükşehirden tasarruf eğitimi
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