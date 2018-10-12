Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yılı...

ANKARA
'NIN başkent oluşunun 95'inci yıl dönümü Ankara'da Birlik Derneği'nce düzenlenen programla kutlandı. Altınpark'ta düzenlenen gece saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda sahneyi ilk olarak Ankaralı Sanatçı Anıl Aras aldı. Anıl Aras'ın seslendirdiği eserlerin ardından sanatçıya ve program sponsorlarına plaket takdim edildi. Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu yaptığı konuşmada, "Bugün birlik şöleni düzenledik, sizlerin bu şölende güzel vakitler geçirmenizi hedefliyoruz" dedi.