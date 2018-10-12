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Bankalar reel sektörü desteklesin

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Bankalar reel sektörü desteklesin
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, finansman sıkıntısı yaşayan ATO üyelerinin bazılarının KOBİ Destek Kredisi'nden yararlanmak üzere gittikleri banka şubelerinde zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, tüm Türkiye'nin kenetlendiği bu dönemde bankaları reel sektöre destekleyici yaklaşıma davet etti. ATO Başkanı Baran, KOBİ Destek Kredileri konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye ekonomisinde dövizdeki aşırı yükselişle başlayan sıkıntılı dönemin kolaylıkla atlatılması için ATO olarak ellerini taşın altına koymaktan hiç çekinmediklerini belirten Baran, "Ülkemizin bu dönemi kolay atlatması ve yapısal sorunlarını kalıcı bir biçimde çözmesine yönelik ATO olarak yapabileceklerimizi 'eylem planı' olarak açıkladık.
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Bankalar reel sektörü desteklesin
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