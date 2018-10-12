Başarılı liselilere istihdam imkânı

OKUL-sektör işbirliği kapsamında Mehmet Gönç Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tepe Holding bünyesindeki Tepe Çağrı Merkezi arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Mesleki eğitime destek sağlanması, mesleki eğitimde niteliğin artırılması ve sektöre nitelikli işgücünün kazandırılmasını amaçlayan protokol ile okuldaki büro yönetimi alan öğrencilerine lise eğitimleri boyunca, çağrı merkezi operatörlüğü konusunda eğitim verilecek. İSTİHDAM SAĞLANACAK
Eğitimlerde başarı sağlayan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından çağrı merkezinde istihdam
edilecek.Protokolün, imza töreninde; Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Tepe Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Nuran Şahin ve Okul Müdürü Cihan Yıldırım ve Büro Yönetimi Alan Öğretmeni Merzuf Fatma Songül yer aldı.