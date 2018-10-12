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Başarılı liselilere imkânı

Suzan ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tepe Çağrı Merkezi arasında imzalan protokolle öğrencilere çağrı merkezi operatörlüğü konusunda eğitim verilip, imkânı sağlanacak

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Başarılı liselilere istihdam imkânı
OKUL-sektör işbirliği kapsamında ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tepe Holding bünyesindeki Tepe Çağrı Merkezi arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Mesleki eğitime destek sağlanması, mesleki eğitimde niteliğin artırılması ve sektöre nitelikli işgücünün kazandırılmasını amaçlayan protokol ile okuldaki büro yönetimi alan öğrencilerine lise eğitimleri boyunca, çağrı merkezi operatörlüğü konusunda eğitim verilecek.

İSTİHDAM SAĞLANACAK
Eğitimlerde başarı sağlayan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından çağrı merkezinde edilecek.Protokolün, imza töreninde; Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Tepe Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Nuran Şahin ve Okul Müdürü Cihan Yıldırım ve Büro Yönetimi Alan Öğretmeni Merzuf Fatma Songül yer aldı.
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Başarılı liselilere istihdam imkânı
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