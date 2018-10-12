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Başkent tefecilerine darbe

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Başkent tefecilerine darbe
BAŞKENTTE tefecilik yapan kişilere yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda pos cihazı ve kredi kartıyla birlikte haksız kazanç olan 250 bin TL nakit para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Altındağ'da, tefecilik yöntemiyle kredi kartlarından karşılığında çekim yaparak mağdur vatandaşlar üzerinden haksız kazanç temin eden iş yerleri tespit edildi. Takibe alınan iş yerlerine, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

FORMALİTE İŞ YERİ
Gösteriş amaçlı kurulan lokanta, ambalajcı ve kuyumcu gibi iş yerlerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait 261 adet kredi kartı ve kredi kartlarından yapılan işlemlere ait dokümanlar, çok sayıda pos cihazı, para sayma makinesi, başka firmalara ait yazar kasalar, ajanda, 1 adet tabanca ve mağdurlardan faizle kazanıldığı tespit edilen 250 bin TL nakit para ele geçirildi.
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Başkent tefecilerine darbe
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