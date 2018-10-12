Engelli öğrenciler meslek öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB
) ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) arasında imzalanan protokol kapsamında geçen yıl eğitim öğretim faaliyetinin başladığı SERÇEV Engelsiz Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesinde, serebral palsili öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilere çapraz kaynaştırma kapsamında aynı ortamda mesleki eğitim veriliyor. Böylece engelli öğrenci
lerin meslek sahibi olmaları amaçlanıyor. SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Saran serebral palsili öğrencilere, tarım, bilişim teknolojileri ve radyo televizyon alanlarında eğitim verdiklerini belirterek okuldaki kaynaştırma sınıflarında serebral palsili ve normal gelişim gösteren öğrencilerin birlikte eğitim gördüklerini söyledi. ÖZGÜRLÜK KAZANDIRIYOR
Okulun engelli öğrencilerin erişebilirliklerini artıracak, onlara özgürlük alanları kazandıracak fiziksel özelliklerde tasarlandığını ifade eden Saran, "Bu okulda amacımız serebral palsili çocuklarımızın meslek lisesi diploması alarak istihdama katılmalarını sağlamak. Zaman içinde amaçlarımıza ulaşarak çocuklarımızın farklı meslek alanlarında istihdam edildiklerini görmek istiyoruz" dedi. Okulda özel eğitim gören 20 öğrenci olduğunu aktaran Saran, "Okulumuzdaki 2 hafif düzey sınıfımızda 14, ortaağır düzey sınıflarımızda da 6 olmak üzere 20 özel eğitim öğrencimiz var. Ayrıca okulumuzda 60 kaynaştırma öğrencimiz, 103 normal gelişim gösteren öğrencimiz var. Çocuklarımız okul içerisinde, birlikte yan yana eğitim görüyorlar, kaynaşıyorlar, sosyalleşiyorlar. Hepsi mutlu bir şekilde eğitimlerine devam ediyorlar" diye konuştu. 'EN İYİ PROJE ÖDÜLÜNÜ ALDIK'
SARAN, Avustralya'da düzenlenen 6 Ekim Dünya Serebral Palsili (SP) Günü Organizasyonu'nda ödüle layık görüldüklerini hatırlatarak, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, 75 ülke arasında eğitim alanında 2018 yılının en iyi projesi ödülünü kazandığını kaydetti.