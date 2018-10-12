Keçiören’de çocuklar için 2 yeni oyun

KEÇIÖREN Belediyesi, yeni sezonda çocukları bilinçlendirmenin yanı sıra eğlenceye de davet eden 2 oyunla perdelerini açmaya hazırlanıyor. Çocukların eğlenerek öğrenmesi ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerini tamamlaması yönünde çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, "Çiftlikte Parti Var" ve "Süper Kahramanlar
" oyunları ile sezonu açacak. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ilk gösterimini 16 Ekim'de yapacak "Süper Kahramanlar" oyunu meraklı bir köstebeğin başından geçenleri anlatıyor. 5 -12 yaş grubuna hitap eden oyun her salı ve çarşamba çocuklarla buluşacak.