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Keçiören’de çocuklar için 2 yeni oyun

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Keçiören’de çocuklar için 2 yeni oyun
KEÇIÖREN Belediyesi, yeni sezonda çocukları bilinçlendirmenin yanı sıra eğlenceye de davet eden 2 oyunla perdelerini açmaya hazırlanıyor. Çocukların eğlenerek öğrenmesi ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerini tamamlaması yönünde çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, "Çiftlikte Parti Var" ve "" oyunları ile sezonu açacak. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ilk gösterimini 16 Ekim'de yapacak "Süper Kahramanlar" oyunu meraklı bir köstebeğin başından geçenleri anlatıyor. 5 -12 yaş grubuna hitap eden oyun her salı ve çarşamba çocuklarla buluşacak.
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