Külliye’nin mutfağı öğrencilere emanet

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mutfağına yetkililer tarafından yapılan mülakatlar sonucunda Ankara
Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nden uygulama eğitimlerini tamamlamak için öğrenciler seçiliyor. 12. sınıf öğrencilerinden 22 kişi, okulda aldıkları eğitimlerini son derece önemli bir mutfak olan Külliye mutfağında pekiştiriyor. Okul Müdürü Nazan Şener, "Çocuklarımız Türk mutfağı, dünya mutfağı ve çeşitli mutfakları öğrendikten sonra kendi becerilerinin ve eğitimde aldıkları becerileri birleştirerek birer iyi mutfak sanatı ustası olarak yetiştirilme hedefinde" dedi. 'OKULDA 300 KİŞİ YEMEK YİYOR'
11. sınıflardaki atölye üretimleri için okulun da malzeme verdiğini, öğrencilerin kendilerinin de takviye olarak getirdiklerini söyleyen Şener, "İlk uyguladıklarının zaten kendileri de tadına bakıyorlar. Çünkü servis ve sunumu da öğreniyorlar. O yüzden birbirlerine servis yapıyorlar, yiyorlar, sunum yapıyorlar. Okulumuzda 300 kişi hemen hemen her gün yemek yiyor" diye konuştu. 'BİR GRUBU MECLİS'TE'
"Ünlü restoranlardan eleman olarak talep geliyor bize" diyen Şener, "Şu ürünü yapın gönderin boyutunda değil. Bizim bu yıl 12. sınıf öğrencilerimizin bir grubu Külliye'de işletme eğitiminde bir grubu Meclis
'te işletme eğitiminde ve özel büyük otellerdeler" dedi. 'ŞEF OLMAK İSTİYORUM'
ÖĞRENCILERDEN Betül Çelen, "Babam da aşçı. Onunla birlikte çalışmak istiyorum" dedi. Ayşegül Öğrük, gastronomi okuyarak restoran sahibi olup orada şef olmak istediğini söyledi. Öğrencilerden Melike Toygar, "Yaptığımız yemekleri tam bir menü olarak yapıyoruz. Çorbası, tatlısı, ana yemeği, pilavı günlük olarak o şekilde yapıyoruz. Mercimek çorbamı çok beğeniyorlar. Burada öğretmenlerimden ayrı tarifler alıyoruz özel. Onlardan yararlanarak yapıyorum" diye konuştu