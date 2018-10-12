Külliye’nin mutfağı öğrencilere emanet Yiyecek içecek hizmetleri bölümünden özel olarak seçilen 22 lise öğrencisi, devlet protokolünü ve yerli yabancı birçok konuğu ağırlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mutfağında tecrübe kazanıyor

Giriş Tarihi: 12.10.2018