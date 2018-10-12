Özdemir’den şehitlerin avukatlarına ziyaret

MILLIYETÇI Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu'nun Ankara
Barosu Başkan adayı Avukat Gencer Özdemir, şehit yakınlarının ve gazilerin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görev yapan avukatlarını ziyaret etti. Ankara Barosu'nun 20-21 Ekim'de gerçekleştirilecek 65. Genel Kurulu'nun başkan adayı Avukat Gencer Özdemir, ekibi ile birlikte 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin davalarının görüldüğü Sincan İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görev yapan şehit yakınlarının ve gazilerin avukatlarını ziyaret etti.