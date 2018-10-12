Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Özdemir’den şehitlerin avukatlarına ziyaret

Özdemir’den şehitlerin avukatlarına ziyaret

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Özdemir’den şehitlerin avukatlarına ziyaret
MILLIYETÇI Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu'nun Barosu Başkan adayı Avukat Gencer Özdemir, şehit yakınlarının ve gazilerin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görev yapan avukatlarını ziyaret etti. Ankara Barosu'nun 20-21 Ekim'de gerçekleştirilecek 65. Genel Kurulu'nun başkan adayı Avukat Gencer Özdemir, ekibi ile birlikte 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin davalarının görüldüğü Sincan İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görev yapan şehit yakınlarının ve gazilerin avukatlarını ziyaret etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özdemir’den şehitlerin avukatlarına ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN