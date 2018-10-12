Telekom sonunu getiremedi

Bu sezon ülkemizi ULEB Avrupa Kupası
'nda
temsil eden Türk Telekom C Grubu 2.
hafta maçında, İspanya
'nın Valencia Basket
takımına 72-67
yenildi.
Karşılaşmaya her iki takım da
dış atışlardan buldukları basketlerle
başladı. Türk Telekom Campell, Valencia Basket
ise Rossom
ve Sastre
ile üçlükler
buldu ve periyodun ilk 3 dakikası 6-6
eşitlikle geçildi. Ev sahibi
ekip, Campell
'ın performansıyla
öne çıktığı ilk 6
dakikayı 12-6
önde kapattı. İlk periyot Türk Telekom
'un 17-10
üstünlüğüyle
tamamlandı. Türk Telekom 2.
periyodun ilk 2 dakikası geride
kalırken Ender Arslan
'ın 3
sayılık basketiyle farkı 10
sayıya
çıkardı. Gabriel
ile boyalı alanın
dışından üst üste basketler
bulan Mavi Kaplanlar
maçın ilk
yarısını 38-31
önde tamamladı. 3. ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Maçın 3. periyotuna konuk ekip, 7-0
'lık bir seriyle başladı. Periyotta 2 dakika geride kalırken Valencia
skoru 38-38
'de eşitleyerek Türk Telekom
'a mola aldırdı. Molanın ardından İspanyol
ekibi Dubljevic
'in basketiyle 40-38
öne geçti. Abalde ve Dubljevic
ile 3 sayılık basketler bulan Valencia Basket, Türk Telekom
'un boş hücumları sonucunda periyodun son 5
dakikasına 48-40
önde girdi. Dış atışlarla basketler bulan İspanyol
temsilcisi, 3
. periyodu 55-49
önde bitirdi. Son periyoda Stimac
'ın basketleriyle başlayan Türk Telekom
, pota altında Thomas
'ı durdurmakta zorlanınca son 6 dakikaya 59-55 Valencia Basket
'in üstünlüğüyle girildi. Periyodun 6 dakikası 65-61 Valencia Basket
'in üstünlüğüyle geçilirken skor 61-68
'de Türk Telekom
mola aldı. Molanın ardından Landesberg
'un basketiyle oyuna başlayan Türk Telekom
, rakibinin uzunları Thomas ve Dubljevic
'i durdurmakta zorlanınca Valencia Basket
karşılaşmadan 72-67
galip ayrıldı. Taraftar tam destek verdi ULEB Avrupa Kupası
'nda bu sezon Ankara
'daki ilk maçını oynayan Türk Telekom
'u taraftarı yalnız bırakmadı. Maçı yaklaşık 3 bin basketbolsever takip etti. Seyirciler maçın başından sonuna kadar takımlarına tezahüratlarıyla destek verdi. Öte yandan Türk Telekom ULEB Avrupa Kupası 3
. hafta maçında 16 Ekim Salı
günü Asvel Baske
t ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.