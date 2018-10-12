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Telekom sonunu getiremedi

ULEB C grubu ikinci hafta maçında ilk yarısını 7 sayı önde kapattığı mücadelede, İspanya’nın takımına 72-67 mağlup oldu

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Telekom sonunu getiremedi
Bu sezon ülkemizi ULEB Avrupa Kupası'nda temsil eden Türk Telekom C Grubu 2. hafta maçında, İspanya'nın Valencia Basket takımına 72-67 yenildi. Karşılaşmaya her iki takım da dış atışlardan buldukları basketlerle başladı. Türk Telekom Campell, Valencia Basket ise Rossom ve Sastre ile üçlükler buldu ve periyodun ilk 3 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Ev sahibi ekip, Campell'ın performansıyla öne çıktığı ilk 6 dakikayı 12-6 önde kapattı. İlk periyot Türk Telekom'un 17-10 üstünlüğüyle tamamlandı. Türk Telekom 2. periyodun ilk 2 dakikası geride kalırken Ender Arslan'ın 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı. Gabriel ile boyalı alanın dışından üst üste basketler bulan Mavi Kaplanlar maçın ilk yarısını 38-31 önde tamamladı.

3. ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Maçın 3. periyotuna konuk ekip, 7-0'lık bir seriyle başladı. Periyotta 2 dakika geride kalırken Valencia skoru 38-38'de eşitleyerek Türk Telekom'a mola aldırdı. Molanın ardından İspanyol ekibi Dubljevic'in basketiyle 40-38 öne geçti. Abalde ve Dubljevic ile 3 sayılık basketler bulan Valencia Basket, Türk Telekom'un boş hücumları sonucunda periyodun son 5 dakikasına 48-40 önde girdi. Dış atışlarla basketler bulan İspanyol temsilcisi, 3. periyodu 55-49 önde bitirdi. Son periyoda Stimac'ın basketleriyle başlayan Türk Telekom, pota altında Thomas'ı durdurmakta zorlanınca son 6 dakikaya 59-55 Valencia Basket'in üstünlüğüyle girildi. Periyodun 6 dakikası 65-61 Valencia Basket'in üstünlüğüyle geçilirken skor 61-68'de Türk Telekom mola aldı. Molanın ardından Landesberg'un basketiyle oyuna başlayan Türk Telekom, rakibinin uzunları Thomas ve Dubljevic'i durdurmakta zorlanınca Valencia Basket karşılaşmadan 72-67 galip ayrıldı.

Taraftar tam destek verdi
ULEB 'nda bu sezon Ankara'daki ilk maçını oynayan 'u taraftarı yalnız bırakmadı. Maçı yaklaşık 3 bin basketbolsever takip etti. Seyirciler maçın başından sonuna kadar takımlarına tezahüratlarıyla destek verdi. Öte yandan Türk Telekom ULEB Avrupa Kupası 3. hafta maçında 16 Ekim Salı günü Asvel Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Telekom sonunu getiremedi
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