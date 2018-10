Altındağ’da yatırım maratonu

BUGÜN NELER OLDU

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ev sahipliğinde düzenlenen Karapürçek Aile Sağlığı Merkezi ve Veysel Karani Parkı açılış törenine, siyasiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bütçe oranlarına göre, Altındağ Belediyesi 'nin Ankara 'da kaynaklarını en çok yatırıma ayıran belediye olduğunun altını çizen Başkan Veysel Tiryaki, "İlçemize bugüne kadar 9 aile sağlığı merkezi ve 60 park kazandırdık. Altındağlı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmeleri için, her mahallemize aile sağlığı merkezi yapıyoruz. Her şey Altındağlılar ve Altındağlı vatandaşlarımızın sağlıklı geleceği için..." diye konuştu.Altındağ Belediyesi'nin inşa ettiği diğer aile sağlığı merkezlerinde olduğu gibi, yeni merkezde de, aşı ve bebek izleme odasından gebe izleme ve aile planlama odasına, hekim odalarından çocuk odalarına kadar her türlü detay ve konfor düşünüldü. Laboratuvar ve acil müdahale odası gibi unsurları da içinde bulunduran sağlık merkezi , 7'den 70'e tüm Altındağlı vatandaşların hizmetine sunuldu.Karapürçek Mahallesi'nde Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Veysel Tiryaki, "Karapürçek Mahallesi, 10 yıl öncesine kadar gecekondularla kaplı bir mahalleydi. Ancak yapılan yatırımlarla, kısa zamanda Ankara'nın en büyük ve en çok nüfus barındıran mahalleleri arasına girdi. Karapürçek bugün sosyal donatıları, parkları, yeşil alanları, sağlık merkezleri, kültür merkezleri, camileri ile devasa bir mahalleye dönüştü. Mahallenin artan nüfusuna göre yatırımlarımızı daha da geliştirdik" dedi."Altındağ Belediyesi olarak tesislerimize, tarihimize, kültürümüze iz bırakmış değerli insanlarımızın ismini veriyoruz. Parkımıza, Peygamber Efendimizin aşkı ile yanıp tutuşan, İslam ile bezenmiş, annesine verdiği değer ile örnek bir hayat yaşamış Veysel Karani'nin ismini verdik. Allah bize Veysel Karani gibi örnek bir hayat yaşamayı nasip etsin, kimseyi incitmeyelim, ailemize onun gibi değer verelim. Parkımıza gelen vatandaşımızın da bu anlayışı hatırlaması, kendine hayat felsefesi yapmasını arzu ederim."