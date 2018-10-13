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Başkan Ak’tan esnafa ahilik ziyareti

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Başkan Ak’tan esnafa ahilik ziyareti
KEÇIÖREN Belediye Başkanı , her yıl 8-12 Ekim'de kutlanan Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulunarak karanfil dağıttı. Ziyaret sırasında esnafların sıkıntılarını da dinleyen Ak, sosyal dayanışma kültürünün yaşatılması için birlik, beraberlik ve kardeşliğe vurgu yaptı. Keçiören'de tesis edilen kardeşlik ve güven ortamının ahilik kültürüyle yakından ilişkisi olduğuna da değinen Ak, Keçiören'de son 10 yılda ortaya konan yerel yönetim iradesinin sosyal belediyecilik anlayışının getirdiği sosyal dayanışma ruhuyla hayata geçirildiğini ifade etti.
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Başkan Ak’tan esnafa ahilik ziyareti
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