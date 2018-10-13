Başkan Ak’tan esnafa ahilik ziyareti

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak
, her yıl 8-12 Ekim'de kutlanan Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulunarak karanfil dağıttı. Ziyaret sırasında esnafların sıkıntılarını da dinleyen Ak, sosyal dayanışma kültürünün yaşatılması için birlik, beraberlik ve kardeşliğe vurgu yaptı. Keçiören'de tesis edilen kardeşlik ve güven ortamının ahilik kültürüyle yakından ilişkisi olduğuna da değinen Ak, Keçiören'de son 10 yılda ortaya konan yerel yönetim iradesinin sosyal belediyecilik anlayışının getirdiği sosyal dayanışma ruhuyla hayata geçirildiğini ifade etti.