Başkan Taşdelen velilere hesap ver

Kocaeli
'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ilkokul öğrencisinden sonra Ankara
'da da öğrencilerin hayatını riske atan Çankaya Belediyesi
vurdumduymaz bir tavır sergileyerek "Bize 3 gün verin kalıp gelmedi" bahanesine sığındı. Çankaya Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bulunan İffet Güneş İlkokulu öğrencileri ciddi tehlike altında. Veliler bu durumdan rahatsız ve korku içinde. İnşaatına okul açılmadan önce başlandı. Ama okul bahçesinde tek bir çalışan bile yok. Çocukların oyun oynadığı alana yığılan molozlar ve yapımı devam eden duvarın demirlerin etrafında güvenlik önlemi alınmaması dikkat çekti. İnşaat sırasında çıkan molozlar, taş yığınları ve kumlar çocukların oyun alanı olan okul bahçesine gelişi güzel yığıldı. Ayrıca duvar inşaatının devam ettiği alandaki demirler ve kalaslar için herhangi bir güvenlik önlemi alınmaması dikkat çekti. Okul bahçesine çıkan çocuklar, moloz yığınlarının üzerine çıkarak oyun oynamaya devam etti. ZARAR GELSE SORUMLUSU KİM?
Henüz bitirilmeyen inşaat sırasında kullanılan malzemelerin okul bahçesinde tehlike oluşturacak bir konumda bulunması ve öğrencilerin bu alanda oyun oynamalarının olası bir tehlikeye sebep olacağını ifade eden bazı veliler, Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile yetkililerin daha duyarlı olmasını istedi. Veliler, "Bize bitecek dendi. Korkuyoruz çocuklar okul bahçesinde oynayamıyor. Okul açılmadan önce başladılar. Çalışan yok. 1 kişiyi görüyoruz. Demir parmaklıklar var. Çocuğum için korkuyorum. Burada bir çocuğa zarar gelse sorumlusu kim? Ne kadar öğretmenler bakıyor, gözetliyor denilse de, bir an önce bu inşaat bitsin istiyoruz" diye konuştu. HIZLANMASINI İSTİYORUZ
BIR başka velisi ise "Okul müdürüyle konuştuk. Kendilerine işçiler malzemenin olmadığını 3 gün süre istediklerini söylemişler. Çocukların hangi biriyle baş edeceksiniz. Öğretmen görevlendirseniz de biz korkuyoruz. Burada çalışmaların bir an önce hızlanmasını ve bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.