Başkan Tuna’dan şehit ailesine taziye ziyareti

ANKARA
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, Batman
'da şehit olan 26 yaşındaki uzman çavuş Özgür Can İnce'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. TAZİYE ÇADIRINDA ZİYARET
Batman'ın Gercüş İlçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Özgür Can İnce için Etimesgut'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu taziye çadırına gelen vatandaşlarca doldu taştı. Başkan Tuna, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Ebubekir Kipel ile birlikte ziyaret ettiği taziye çadırında başsağlığı dilediği şehit ailesini yalnız bırakmadı.