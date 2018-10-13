Başkent 95 yaşında

ANKARA
'NIN başkent oluşunun 95. yıldönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Seğmenler yürüyüş yapacak. Ankara Valiliği tarafından düzenlenen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kutlama programının ilk durağı Anıtkabir olacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus 1. Meclis'te ve Cumhuriyet Müzesi'nde devam edecek olan kutlama etkinlikleri, Seğmenlerin kortej yürüyüşüyle Ankara Kalesi'nde sona erecek gösterileri ile de başkentlilerle buluşacak. Gençlik Parkı'nda düzenlenecek olan ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da katılacağı resepsiyona, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ev sahipliği yapacak. Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde de 'Eski Ankara Fotoğrafları Sergisi'nde 60 fotoğraf sergileniyor.