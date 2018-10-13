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Başkent haftası

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Başkent Ankara haftası
ÇAMLIDERE Belediyesi ve Kulübü Derneği'nin ortaklaşa yaptığı organizasyon çerçevesinde "Uluslararası Başkent Ankara Haftası" kutlamaları Çamlıdere İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapıldı. Türkiye cumhuriyetlerinden dans toplulukları ve sanatçıların sahne aldığı programda eğlenceli saatler yaşanırken salon adeta coşarak sanatçılara oturdukları yerden eşlik etti. Seymen ekibi gösterileriyle başlayan program Kazakistanlı, Kırgızistanlı ve Makedonyalı sanatçılar ve dans ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Mustafa Kemal Ceylan'ın sahne aldığı sırada salonda kimse yerinde duramadı.
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Başkent Ankara haftası
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