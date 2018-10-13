ÇAMLIDERE Belediyesi ve Ankara
Kulübü Derneği'nin ortaklaşa yaptığı organizasyon çerçevesinde "Uluslararası Başkent Ankara Haftası" kutlamaları Çamlıdere İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapıldı. Türkiye cumhuriyetlerinden dans toplulukları ve sanatçıların sahne aldığı programda eğlenceli saatler yaşanırken salon adeta coşarak sanatçılara oturdukları yerden eşlik etti. Seymen ekibi gösterileriyle başlayan program Kazakistanlı, Kırgızistanlı ve Makedonyalı sanatçılar ve dans ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Mustafa Kemal Ceylan'ın sahne aldığı sırada salonda kimse yerinde duramadı.