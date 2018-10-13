Cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı

AFYONKARAHISAR Sandıklı Cezaevi'nden firar eden mahkûm, Ankara
'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Afyonkarahisar
Sandıklı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İbrahim Ok, 10 Ekim'de firar etti.Polis ekipleri, firarinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ekipler, cezaevi firarisi Ok'un Sandıklı'daki bir köyden çaldığı kamyonet ile Ankara'ya gittiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nce durum Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, firari Ok'un kullandığı söz konusu aracı fark ederek, durdurmak istedi. Firari mahkûm, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda cezaevi firarisi Ok, İvedik Caddesi üzerinde yakalandı. Ok'un hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.